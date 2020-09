– Selg de risikable aksjene dine og kjøp disse isteden

Det er høy volatilitet på børsene verden over og usikkerheten er stor. Investorene på Wall Street har imidlertid valgt å ignorere de svakere resultatene selskapene har presentert og har som følge av det sendt indeksene til nye høyder.

Torsdagens og fredagens markante fall, spesielt i Nasdaq-indeksen, trigger imidlertid et salgssignal ifølge analytikere.

«Tiden har kommet for investorer, og spesielt forvaltere, å redusere risikoen i porteføljen», skriver David Trainer, sjefanalytiker i New Constructs, til Marketwatch.

Selg disse

I listen under følger fem aksjer Trainer mener har unormalt høy risiko. Å selge disse aksjene vil gi god avkastning for de fleste investorer.

Trainer understreker imidlertid at et salg vil være hensiktsmessig for forvaltere og investorer som ikke vil ta høy risiko. For day-tradere er historien en annen.

Aksjer med høy risiko Selskap Kursendring (%) YTD (%) Wayfair −5,35 188,8 Tesla 2,78 400 Uber −0,5 11,8 Carvana −5,79 103,2 Beyond Meat −3,06 66,4

Kjøp disse isteden

Siden midten av april har New Constructs analysert markedet og identifisert flere selskaper med sterk underliggende inntjening. Disse selskapene har imidlertid ikke økt nevneverdig på børs, og kan fremdeles hentes til en god pris.

New Constructs har jobbet frem en teori de kaller «See Through the Dip». Teorien innbefatter ganske enkelt hvilke aksjer som vil komme seg gjennom «the Dip» – coronafallet – vi er inne i.

Den viser at selskapenes inntjening er nedadgående i et kort perspektiv. Vender man derimot blikket fremover vil man se at de grunnleggende verdiene er der i tillegg til sterk likviditet.

«Dette vil gjøre at selskapene vil komme seg gjennom coronakrisen, og trives godt i perioden etter. Aksjene bør holdes gjennom usikkerheten vi ser i markedet nå. Vi ser at de utkonkurrerer andre passive strategier i et lengre perspektiv», skriver Trainer.