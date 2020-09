– Ikke bli fanget av FOMO

Livet på børs har vært problemfritt i lang tid og med stimulipakker og statlig støttede aksjekjøp har det vært meldt sol og blå himmel på børs fremover. Torsdag og fredag fikk vi imidlertid en plutselig og uforutsett retur av volatilitet.

Det kan være første reelle nedtur for mange av de nye investorene som har prøvd seg inn på markedet.

Mange unge har brukt Robinhood-appen som en enkel vei inn i aksjonærenes verden, og flere sitter igjen med god avkastning på rakettaksjer som Amazon, Zoom og Tesla, mens andre taper stort.

– Velkommen til Wall Street. Det er sånn det fungerer her. I det lange løp gjør aksjer det godt, men har du et kort perspektiv kan det knuse hjertet ditt. Du må være forberedt på begge deler, sier Nicholas Colas, veteraninvestor og analytiker i DataTrek Reserach, til CNN.

– De nye pengene er ikke testet i kamp ennå. Dette er ikke enkelt. Det er ikke et spill. Det kan bli farlig for enkelte, sier Joe Saluzzi, sjefinvestor i Themis Trading.

– Føles som 1999

Det er ikke første gang frykten for å gå glipp av oppgangen får markedet til å skyte fart. Sist vi så det i stor skala var under dot-com-boblen.

– Dette føles som 1999. Jeg vet ikke om det er på starten eller slutten ennå, og det er en stor forskjell. I løpet av det året var det monsteroppgang. Vi er ikke like gale nå, men det går den veien, sier Saluzzi.

Robinhood-aksjonærene har ikke store kontoer, men «mange bekker små, gjør en stor å», som det heter. Appen gjør det enkelt for de unge investorene å ta raske avgjørelser, slenge seg på en trend, og på den måten gi store utslag på børs.

– Det er mange av dem, og de handler aggressivt. Det er som når det er en million småfisk i en innsjø. Hver for seg er de små, men når du ser dem sammen er det imponerende, sier Colas.

Gode tips

Analytikerne kommer imidlertid med gode råd til nye investorer.

– Når du taper er det smertefullt. Og det er da man gjør dumme ting, som for eksempel å ta for mye risiko for å tjene pengene tilbake igjen. Ikke bli fanget i grådighet og redsel for å ikke bli med på en oppgang, sier Saluzzi.

Colas kommer med et lignende råd:

– Aksjekontoen kan få deg til å føle deg steinrik eller lutfattig. Men det er ikke ekte penger før du selger. Hvis du nå har gjort om 1.200 dollar til 3.000 dollar på Robinhood-kontoen din så ta ut de 1.200 dollarene. Da sitter du igjen med «husets» penger.