Henrik Sommerfelt: Et etterlengtet blodbad?

For en uke siden skrev jeg om coronaboblen, og at nedsalget i dark pool-markedet kan ha vært et frempek mot en korreksjon i de verdensledende indeksene. Torsdagens blodbad på Wallstreet kan ha vært et tegn på nettopp det.

Torsdag falt de tre toneangivende børsindeksene Dow Jones, Nasdaq Composite og S&P 500 med henholdsvis 2,78, 4,96 og 3,52 prosent. Fallet gav ringvirkninger til Asia hvor både Tokyo-børsen og Han Seng i Hong Kong falt med over ett prosent natt til fredag. I Sydney var indeksen ned over tre prosent. Fredag var også en volatil dag i markedet hvor særlig Nasdaq Composite var kraftig ned intradag, men endte ned «kun» 1,27 prosent.

Korreksjonen er et resultat av økt frykt i markedet. Flere har den siste tiden reagert på den voldsomme økningen i aksjemarkedet, spesielt sett i lys av den relativt usikre situasjonen verden står i, og mange frykter nå vinden er i ferd med å snu. Fryktindeksen VIX, som måler den kortsiktige volatiliteten på S&P 500 steg torsdag med 27 prosent, fra 26,46 til 33,6. Dette er omtrent samme nivåer som før man virkelig skjønte alvoret av koronasituasjonen i mars.

Investorer som nå virkelig kjenner på nervøsiteten, kan imidlertid puste lettet ut. Etter en oppgang på de siste åtte av ni dagene, og stadige nye all-time-high noteringer, er det helt naturlig at vi får en liten korreksjon. Alternativet kan faktisk bli mye verre. Den største faren for et brutalt krakk i aksjemarkedene er at børsene stiger for raskt og ut av proporsjoner. Dess høyere man klatrer, dess vondere blir også fallet. Om børsene nå gradvis korrigerer over den neste uken kan det dempe noe av fokuset på boble-tendensene og gi et positivt skift i markedssentimentet. Slik kan vi kanskje unngå et bratt fall.

Det er også viktig å huske på at børsene, til tross for ukens fall, fremdeles er på historisk høye nivåer. Man trenger ikke bevege seg lenger tilbake enn tidlig i forrige uke for å finne et tidspunkt hvor S&P 500 var på samme nivå som i dag. Selv etter de to siste dagers fall er den amerikanske hovedindeksen fortsatt over sitt høyeste nivå før koronakrisen.

Fallet ser dessuten enn så lenge ut til å ikke være så dramatisk. Etter å ha beveget seg i både positivt og negativt terreng gjennom dagen endte Oslo Børs ned mer beskjedne 0,76 prosent på fredag.

Selv om det er kontraintuitivt, bør investorer nå håpe markedet kan gi oss et par dager til med røde tall og ikke henter seg inn for fort. Resultatet vil i så fall kunne bli et større fall om noen uker.

Ved inngangen til helgen tror majoriteten av traderne hos CMC Markets at S&P 500 vil falle litt på kort sikt.