Analysesjef ser fortsatt muligheter i tech

James Sullivan, sjef for aksjeanalyse i JPMorgan Asia peker på hvor det fortsatt finnes muligheter i tech.

Sjef for aksjeanalyse i JPMorgan Asia, James Sullivan, legger ikke skjul på at prisingen på en rekke tech-aksjer har kommet så høyt, at det er riktig å begynne å stille spørsmål ved om det er bærekraftig på sikt.

I slutten av forrige uke fikk den amerikanske tech-sektoren et kraftig tilbakeslag.

På spørsmål om Sullivan tror dette er begynnelsen på et større nedsalg, svarer han:

– Jeg tror man vil fortsette å se en rotering i sektoren. Vi tror ikke man skal ned og ut av tech-sektoren for alltid, men vi tror på en rotasjon ut av de såkalte «outperformers» og inn i deler av sektoren der vi fortsatt ser betydelig etterspørsel og mer tiltalende prising, sier Sullivan til Bloomberg, og fortsetter:

– PC-aksjer, aksjer som tilbyr hjemmeunderholdning, vi ser høyere etterspørsel etter chrome book, som følge av undervisningtilbudet, i tillegg til gaming og utstyr til gaming.