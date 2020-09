Oljekjempe kutter prisene

KUTTER PRISENE: Saudi Aramco kutter prisene på arabisk lettolje for å trigge kinesernes kjøpelyst.

Saudi-Arabias oljekjempe, Saudi Aramco, kutter prisene på olje i oktober som følge av en global oppblomstring av coronaviruset og vaklende etterspørsel, skriver Bloomberg.

Priskuttet skal gjelde for arabisk lettolje med levering til Asia og USA.

Det vil også komme priskutt for arabisk lettolje med levering til Nordvest- Europa og Middelhavet, skriver nettstedet.

– Aramco forstår viktigheten av Kina i det globale oljemarkedet, sier Giovanni Staunovo, råvareanalytiker i UBS Group AG, til Bloomberg, og fortsetter:

– Priskuttet i oktober kan føre til sterkere import fra Kina over de kommende månedene.

Ifølge nettstedet reduserer Saudi Aramco prisene for arabisk lettolje i oktober med 1,40 dollar fatet til 50 cent under den regionale referanseindeksen for olje.