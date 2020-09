Meglerhus: Kvinner «banker» sine mannlige kolleger

For å markere hundreårsjubileumet for at kvinner fikk stemmerett i USA har meglerhuset Goldman Sachs analysert 496 store aksjefond, med en samlet forvaltningskapital på 2.300 milliarder dollar, for å se om fond forvaltet av kvinner presterer bedre enn fond forvaltet av menn, skriver Financial Times.

Ifølge nettstedet skal Goldman Sachs ha sammenlignet fond forvaltet av 100 prosent kvinner, eller fond der 1/3 av forvaltningen bestod av kvinner, med fond kun forvaltet av menn.

Fondsforvaltning kun bestående av kvinner, skal ifølge FT, fortsatt tilhøre sjeldenheten, og undersøkelsen avdekket at bare 14 av de 496 amerikanske fondene som ble analysert ble drevet av kvinnelige forvaltere.

Ytterligere 49 fond ble klassifiert som «kvinneforvaltede» fond drevet av team hvor en tredjedel av porteføljeforvalterne var kvinner. Derimot hadde 380 av fondene mannlige forvalterteam.

Undersøkelsen viste likevel klare skiller.

Hittil i år har kvinnedrevne fond levert gjennomsnittlig avkastning på minus 57 basispoeng sammenlignet med referanseindeksene. Fondene med mannlige forvalterteam presterte dårligere, med gjennomsnittlig avkastning på minus 164 basispoeng.

– Selv etter å ha justert for risiko overgikk kvinneforvaltede fond sine mannlige kolleger midt i koronavirusrelaterte markedssvingninger, sier David Kostin, Goldman Sachs amerikanske sjefstrateg til FT.