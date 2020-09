DYRT FIOLINKJØP: Investor Christen Sveaas har betalt 30 millioner kroner for en Stradivarius.

DYRT FIOLINKJØP: Investor Christen Sveaas har betalt 30 millioner kroner for en Stradivarius. Foto: Per Martin Norli

Investor og kunstelsker, Christen Sveaas, bekreftet til Kapital i august i år at hans fond «Anders Sveaas’ Almennyttige Fond» har fått penger til å kjøpe Stradivarius-fiolinen «The Ragin Strad» fra 1689.

Det er en av flere historiske instrumenter investoren har donert til norske musikktalenter de siste årene.

Norsk artist selger

Instrumentet er kjøpt fra den norske fiolinisten, Ragin Wenk-Wolff, som gjorde en oppsiktsvekkende debut som 17 åring, og har skapt et kjent internasjonalt navn som solist, ifølge Norsk Leksikon.

Nå forteller Wenk-Wolff om fiolinsalget til Fædrelandsvennen.

– Hadde jeg sagt til noen hvor mye den var verdt, så hadde det vært det samme som å be om at den ble stjålet, sier Wenk-Wolff til avisen.

Kapital skrev i utgaven publisert 12. august at kjøpesummen var 30 millioner kroner.

Svimlende summer

Wenk-Wolff sier til FVN at hun har fått flere tilbud fra interesserte kjøpere opp gjennom årene.

– Jeg har blitt tilbudt svimlende summer for den før, men har takket nei fordi jeg tenkte at det for godt til å være sant. Den kunne havnet i Asia, og jeg kunne ikke fulgt den videre på ferden. Nå kan jeg det, sier Ragin Wenk-Wolff til FVN.



Sveeas selv bekrefter til Kapital at fiolinen skal komme unge talenter til gode.

– Formålet med kjøpet er å stille førsteklasses strykeinstrumenter til disposisjon for unge, talentfulle, fortrinnsvis norske utøvere, opplyser Christen Sveaas til magasinet

Dyre fioliner

Antonio Stradivari er kjent som en av de største fiolinskaperne gjennom tidende, og hans instrumenter kan omsettes for så mye som 16 millioner dollar eller om lag 142 millioner kroner.

Blant annet ble en 1689 Baumgartner-fiolin fra Stradivari omsatt for 4 millioner dollar, eller om lag 35,76 millioner kroner i 2012.