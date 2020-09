Goldman-strateg: Tech-aksjer kan fortsette oppgangen

Teknologiaksjer har vært vinnerne under coronapandemien. Hittil i år er blant annet Apple opp 64 prosent, Netflix er opp 59 prosent, mens Amazon har steget hele 78 prosent.

Ifølge Peter Oppenheimer, aksjestrateg i Goldman Sachs, kan teknologiaksjer fortsette å generere avkastning i det nåværende markedet, selv om den kortsiktige risikoen for en markedskorreksjon vedvarer. Det skriver Bloomberg mandag.

Oppenheimer råder klienter til å beholde troen på teknologiaksjer, til tross for at mange markedsaktører forrige uke tapte store summer etter at teknologiaksjene stupte. Goldman opprettholder sin anbefaling av teknologiaksjer i alle regioner takket være sektorens sterke inntjening og stabile balanse, meddeler Oppenheimer.

Tror på akselererende digitalisering

Bakgrunnen bak anbefalingene ligger troen på en akselerasjon i den «digitale revolusjonen» som er drevet av lockdowns og økt bruk av internett og teknologi, mens hjemmekontor forblir den globale normen. Selv når folk i utviklede økonomier begynner å vende tilbake til kontoret, forventer meglerhuset ytterligere fordeler for teknologiaksjer fra akselererende digitalisering.

– Vi tror denne transformasjonen av økonomien og aksjemarkedene skal videre, sier Oppenheimer.

– Disse selskapene kan fortsette å generere avkastning i dette bull-markedet.