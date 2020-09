Sanner advarer bankene mot utbytte

Advarer: Tiden er ikke inne for bankutbytte, mener finansminister Jan Tore Sanner.

Advarer: Tiden er ikke inne for bankutbytte, mener finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Are Haram

I vår var Finanstilsynet svært sterk i advarslene til norske banker, og mente de ville gjøre en stor feil om de betalte utbytte under coronakrisen. Finansdepartementet støttet denne oppfordringen.

Ikke bare var det misbruk av støtten staten stilte opp med, men det ville også sette dem i en sårbar situasjon når eller hvis tapene økte som følge av krisen.

Dette førte til at en lang rekke banker enten avlyste eller utsatte sine planer om utbytte til aksjonærene.

– Fortsatt risiko

Nå nærmer det seg tidspunktet for de utsatte utbytteutbetalingene, og Sanner advarer bankene mot å vedta utbytte.

«Det er fortsatt risiko for at den økonomiske utviklingen kan vise seg svakere enn ventet, for eksempel ved nye store smitteutbrudd», skriver Sanner i en pressemelding.

«Godt kapitaliserte banker er en forutsetning for at bankene skal kunne dekke store tap og fortsette å gi lån til bedrifter og husholdninger. Det er derfor viktig at de holder tilbake overskuddsmidler nå», mener han.

Dette er i overensstemmelse med rådet fra europeiske bankmyndigheter, som retter seg mot alle finansforetak uavhengig av deres økonomiske stilling.