Uro på Wall Street: – Mistenker at flere vil benytte fallet til å kjøpe seg opp

Den brede S&P-500 falt i går 2,78 prosent til 3.331,83 poeng. Dow Jones stengte ned 2,17 prosent til 27.521,99 poeng. Teknologitunge Nasdaq stupte på sin side 4,11 prosent til 10.847,69 poeng.

– Vi vet enda ikke om dette er bunnen. Det kan bli mer volatilitet fremover. Skummet blir tatt ut av markedene nå, sier Laila Pence, president i Pence Wealth Management til Bloomberg.

– Stor nedside ved skuffelser

De siste dagene har det være økt volatilitet på Wall Street, og særlig på Nasdaq og for tekgigantene Apple, Facebook, Tesla, Amazon, Microsoft og Netflix blant annet.

Tekaksjene har siden bunnen i mars gått som en uavbrutt kule, men de siste dagene har flere tatt gevinst og stemningen har surnet noe.

– Husk at vi fortsatt er godt over nivåer som kan betraktes som "fair value" i aksjer. Og utsiktene for aksjer er generelt gode på lang sikt, men det er fortsatt en stor nedside i aksjemarkedet om vi skulle få noen store skuffelser, skriver Tom Essaye, tidligere trader i Merrril Lynch, ifølge Bloomberg.

Kjøpsmulighet?

Av førhandelen onsdag stiger Nasdaq med 0,7 prosent drøyt. VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg i går 3,48 prosent til 31,82 punkter.

– Hvis det blir mer nedsalg fremover nå, mistenker jeg at flere investorer vil benytte fallet til å kjøpe seg opp, sier Peter Chatwell, strateg i Muzuho International.



Howard Marks er grunlegger av Oaktree Capital Management, og god for to milliarder dollar, ifølge Forbes. Han mener det er vanskelig å finne gode muligheter i dag på grunnet lave rentene.

– Kanskje ting gikk for fort og at noen få mennesker bestemmer at disse aksjekursene burde være litt lavere, så de solgte seg ut, særlig i teksektoren, sier Marks, ifølge CNBC.



– Markedene ser ut til å bli mer volatile. Alle blir trigget og ser på kortsiktig gevinst, som om det betyr noe. Det som egentlig betyr noe, er om du holder aksjene på lang sikt og om du har gode aksjer, sier Marks videre.