Det har vært en dårlig start på uken i finansmarkedene. Wall Street falt tungt tirsdag, og de fleste europeiske børsene var også klart ned.

Et fat brentolje er onsdag morgen nede i 39,56 dollar fatet, det laveste siden juni - og et klart fall fra toppen etter coronakrisen på 46,50 dollar sist uke.

DNB-analytiker Eirik Larsen ser flere usikkerhetsmomenter for markedene.

ANALYTIKER: Eirik Larsen i DNB. Foto: DNB Markets

«Betydelige børsfall og et tilhørende skarpt tilbakefall for oljeprisen har preget markedsutviklingen siste døgn - og bidratt til en generell og voksende uro i finansmarkedene. Etter mitt syn, er det først og fremst en stigende bekymring over den senere tids børsoppgang som ligger bak uroen og mot et bakteppe av fortsatt stor smittespredning og et tilspisset geopolitisk spenningsnivå», uttaler Larsen i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

De siste dagene har det særlig vært teknologiaksjer og Nasdaq Composites som har falt, etter at sektoren har drevet børsoppgangen siden coronakrisen.

«Det sure markedssentimentet ble i tillegg tynget at nyheten om at AstraZeneca har satt sitt vaksineprogram på pause etter at en test-pasient ble syk. Aksjemarkedene har lenge gått positivt på tiltak fra verdens sentralbanker og positive økonomiske overraskelser koblet til gjenåpningen etter corona-nedstenging verden over. Nå ser det imidlertid ut som investorene begynner å bli noe mer usikre», skriver Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.