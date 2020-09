Color Group låner 500 millioner

Color Group AS har gjennomført en plassering av et evigvarende obligasjonslån på 500 millioner kroner med første tilbakebetalingsmulighet i desember 2024.

Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet for generelle selskapsformål.

Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB var tilretteleggere i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet som vil bli søkt notert på Oslo Børs.

O.N. Sunde AS og A. Sunde Invest AS ble ikke tildelt obligasjoner i plasseringen av obligasjonslånet.