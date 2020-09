Bankansatte svindlet til seg coronalån - fikk sparken

JP Morgan Chase har avdekket bevis som tyder på at flere av deres kunder og ansatte har brutt loven ved å motta og videreformidle milliarder av dollar i coronanødlån fra amerikanske myndigheter.

I et internt notat flere amerikanske medier, som CBS News og Bloomberg har fått tilgang til kommer det frem at banken har igangsatt en etterforskning av hvordan nødlånene har blir utdelt.

– Svindelen ble oppdaget etter at banken oppdaget mistenkelige summer på en bankkonto eid av en av bankens ansatte, sier reporter Su Keenan til Bloomberg.

Nødlånene som hører under «The Paycheck Protection Program», blir kritisert for å være et mekka for svindlere. PPP-lånene skal hjelpe små, sårbare bedrifter som sliter på grunn av pandemien, men pengesterke mottakere som Kanye Wests motemerke Yeezy og scientologikirken har skapt overskrifter i USA.

De ansatte i JP Morgan Chase som ble tatt for svindelen, skal ifølge Bloomberg ha fått sparken.

