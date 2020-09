DNB-forvalter avviser ESG-boble

Såkalte ESG-aksjer (environmental, social & corporate governance) er virkelig i vinden om dagen. På Oslo Børs er Vow , Quantafuel og Nel brennhete aksjer. Quantafuel har steget nesten 400 prosent siden børsnoteringen den 20. februar, mens Nel er opp 160 prosent i samme periode. Vow har klatret rundt 100 prosent det seneste året.

– Jeg er ganske konservativ når det gjelder å kalle ting en boble. Det er klart ting kan bli veldig dyrt og det er mye eufori knyttet til enkelte sektorer kanskje. Kanskje kan ting falle 20 til 30 prosent, eller kanskje opp til 50 prosent, uten at jeg kaller det en boble, Øyvind Fjell, DNB-forvalter under besøk på podkasten til Nordnet.

Den tidligere Skagen-forvalteren har siden høsten 2018 forvaltet DNB Norden og DNB Grønt Norden

På spørsmål om han ser likheter med Dot com-boblen, svarer Fjell at vi ikke er der nå. Men han mener at enkelte selskap vil falle gjennom og derfor innebærer risiko. Fjell venter at finanspolitiske reguleringer bare vil hjelpe ESG-selskap mer og mer.

– Jeg tror det grønne temaet er i en ganske tidlig fase fortsatt. Veldig lenge var det slik at myndighetene gjorde ting fordi de måtte, men nå er det fordi de vil. Vi ser for eksempel EUs green deal etter corona, og at myndighetene ser at det kan være vekstdriver for økonomien fremover. De har faktisk lyst til å investere i grønne økonomier, for eksempel hydrogen, sier Fjell til Nordnet.

Han venter også at det kan komme tøffere politiske og finansielle regler for selskap som driver med fossil energi. Noe som han mener spiller inn i grønne aksjer.

Fjell mener coronakrisen var en bra stresstest for grønne aksjer, og peker på at aksjene kom rasker tilbake enn markedene ellers.

– Det er veldig sterk medvind for grønne aksjer. Det vil være vanskelig å trykke de så mye ned, men selvsagt vil vi få korreksjoner. Det vil vi garantert få, sier Fjell.

Blant enkeltaksjer sier Fjell at han synes Tomra har blitt dyr, men han vil ikke kalle det en boble. For Nel ser han stort potensial på sikt, og han tror det er flere ting som kan løfte aksjen og selskapet videre.

Fjell sier Quantafuel har ledende teknologi og mener det er en stor oppside for selskapet om de lykkes med fabrikken i Danmark. Han mener Quantafuel ligger bedre an enn finske Neste.