Nikola stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 11.231,76 poeng mens Dow Jones står i 28.061,60 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.415,60 poeng.

Nikola

Hindenburg Research anklager Nikola for omfattende bedrageri, noe som ikke går upåaktet hen på Wall Street. Etter tirsdagens kursoppgang på 40,8 prosent falt aksjen 15,3 prosent onsdag. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen torsdag faller aksjen 12 prosent til 37,30 dollar.

Jobless claims

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 884.000 i forrige uke (pr. 5. september), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Ifølge MarketWatch var antallet nye søkere estimert til 840.000. Trading Economics opererer med et konsensusestimat på 846.000.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var per 29. august 13.385.000, opp 93.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 12,9 millioner continuing claims, ifølge Trading Economics.

Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nærmere 23 millioner.

Volatilt

«Det ble et aldri så lite comeback på Wall Street onsdag, Alle sektorer bidro positivt, men IT, konsum- og materialsektoren gjorde det aller best. Når det er sagt, volatiliteten har tatt seg betydelig opp den siste uken, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Europa

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde refinansieringsrenten uendret på null og innskuddsrenten uendret på minus 0,50 prosent. Videre holdes rammen for verdipapirkjøpene gjennom kriseprogrammet PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) uendret på 1.350 milliarder euro.