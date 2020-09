dette vil påvirke oslo børs

I førhandelen hos IG Trading synker Oslo Børs 0,47 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,4] prosent.

Asia

Det er oppgang i Japan, men nedgang ellers i Asia fredag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,58 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,60 prosent.

Shanghai Composites i Kina faller derimot 0,21 prosent, og CSI 300 svekkes 0,15 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,42 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,62 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,60 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster fredag morgen 39,94 dollar, opp 0,50 prosent. Det er drøyt 0,5 dollar ned fra børsens stengetid torsdag. Det er også betydelig lavere enn toppnoteringen etter coronakrisen på 46,50 dollar som kom forrige uke.

Et fat WTI-olje koster mandag 37,25 dollar, opp 0,71 prosent.

Oljelagrene steg med 2 millioner fat i uken fram til 4. september, i kontrast til analytikeres forventning om et fall på 1,3 millioner fat.

«Markedet ble litt overrasket over oppbyggingen på lagrene med tanke på hvordan mye av Mexicogolfens produksjon ikke hadde kommet tilbake, men dette ble utlignet på bakgrunn av raffinerier som strever med å returnere til normal drift etter orkanen Laura», sier Andrew Lipow, sjef for Lipow Oil Associates, ifølge Reuters.

Øynene rettes nå mot OPEC+ sitt møte 17. september. For de som håper på ytterligere produksjonskutt fra samarbeidet, er ikke forventningene fra analytikere i Royal Bank of Canada gode nyheter.

Wall Street

Det var bred nedgang i New York torsdag etter skuffende jobbtall og blokkering av redningspakke.

Dow Jones stengte ned 1,45 prosent til 27.534,45 poeng. Indeksen er ned 3,52 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 1,76 prosent til 3.338,97 poeng, og er dermed opp 3,36 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq sank 1,99 prosent til 10.919,59, og har steget 27,72 prosent i år.

Det har vært en pågående debatt blant de amerikanske myndighetene om hvordan en ny pengepolitisk redningspakke bør utformes, som følge av coronakrisen. Torsdag ble det klart at demokrater i senatet har blokkert forslag om en ny pakke til 300 milliarder dollar.

Til tross for det som kan virke som enorme summer, lå republikanernes forslag til den nye pakken langt unna det demokratene har ønsket. Førstnevnte har tidligere støttet et lovforslag på 1 billion dollar, mens demokratene har arbeidet for en totalsum på 3 billioner dollar.

Hovedindeksen

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag ned 0,4 prosent til 854,19 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4 milliarder kroner.

Equinor steg prosent 0,4 til 141,10 kroner. Selskapet kunngjorde torsdag et partnerskap med BP om havvind i USA, som innebærer salg av 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på USAs østkyst for 1,1 milliarder dollar.

Nel gikk på en smell mot slutten av handelsdagen etter at Hindenburg Research publiserte en omfattende rapport der de argumenterer for at Nel-partner Nikola er en «intrikat svindel». Nel-aksjen endte ned 5,2 prosent til 21,25 kroner, etter å ha ligget rundt 22,50 kroner store deler av dagen.

Quantafuel utmerket seg høyt på omsetningslisten, men kun med en oppgang på 0,1 prosent til 73,00 kroner.

Dette skjer i dag - fredag:

Makro:

Norge: Konjunkturtendensene 3/20, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon juli, kl. 08.00

Tyskland: KPI august, kl. 08.00

Spania: KPI august, kl. 09.00

USA: KPI august, kl. 14.30

Annet:

SSB: Byggekostnadsindeks, kl. 08.00

SSB: Finansielle sektorregnskaper, kl. 08.00

SSB: Omsetning i varehandelen, kl. 08.00

Aqua Bio Technology: Ekstraordinær generalforsamling, hos Advokatfirmaet CLP, kl. 10.00

Havyard Group: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

WASDE: Månedsrapport, kl. 18.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)