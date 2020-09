Flyselskapene vil be om kontantstøtte

På møtet stiller både Norwegian-sjef Jacob Schram, konserndirektør Kjetil Håbjør i SAS SAS, administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe og sjef for bransjeforeningen NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Fra regjeringen møter representantene fra flybransjen næringsminister Iselin Nybø (V), samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), samt statssekretærene Geir Olsen og Magnus Thue fra Finansdepartementet.

Lothe i NHO Luftfart sier til Aftenposten/E24 at koronakrisen er i ferd med å bli en krise som man ikke kan låne seg ut av.

– Dette har fått et omfang som ingen kunne forutse, og som nå krever andre typer virkemidler. Og da mener vi at en kompensasjonsordning med kontantstøtte er et av de tilleggsvirkemidlene man må gå inn med. Det vil være ikke-diskriminerende og målrettet for bransjen, sier han.

