UBS er fortsatt positive til aksjer

Torsdag og fredag sist uke, samt tirsdag denne uken var preget av gevinstsikring på Wall Street. Etter at aksjemarkedene i USA hadde steget mye siden coronakrisen og bunnen i mars, kom det en nedjustering uten en veldig spesifikk trigger.

Onsdag steg markedene, mens det igjen ble nedtur torsdag. Særlig Nasdaq og teknologigigantene, som har gått best det siste halvåret, har blitt korrigert ned.

UBS uttaler seg som fortsatt positive til aksjemarkedet.

– Når man ser disse kortsiktige, plutselige gevinstsikringene etter den oppturen vi har hatt, betyr ikke det at du må unngå sektoren, men du må være klar over prisingen for å bli med der. Vi tror fortsatt at investorer bør holde på investeringene, og vi er fortsatt positive til aksjer, sier Charles Day, formuerådgiver i UBS Global Wealth Management, til Bloomberg.

Av fredagens førhandel går alle de ledende indeksene opp på New York-børsen. Dow Jones stiger 0,5 prosent, mens Nasdaq løftes med 0,9 prosent. S&P 500 er opp 0,7 prosent.