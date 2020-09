Analytiker: Den dårlige magefølelsen er langt fra over

«Det ser ut som berg-og-dalbane-turen i aksjemarkedet flater ut, men den dårlige magefølelsen er langt fra over», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

Han minner om at Nasdaq er ned over ni prosent fra rekordnoteringen, samtidig som indeksen er opp over 70 prosent fra mars.

Amerikanske investorer prøver nå å riste av seg en skuffende arbeidsmarkedsrapport som viste at millioner av amerikanere fremdeles mottar økonomisk hjelp.

Hva sier Fed?

Moya tror oppmerksomheten rettes mot neste ukes Fed-møte. Den amerikanske sentralbanken har gjennom hele pandemien bidratt med tiltak for å støtte den økonomiske utviklingen.

«Det kommende møtet kan gi noen hint om hva som må til for at rentene skal heves», skriver Moya.

For en uke siden ble det kjent at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA (non-farm payrolls) steg med 1,371 millioner i august. Arbeidsledighetsraten var på 8,4 prosent.

«Det er ingen som tviler på at bedringen i arbeidsmarkedet har truffet en mur og trenger mer støtte, denne gangen fra Kongressen», avslutter analytikeren.