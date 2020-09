Nikola får mer juling på New York-børsen

FREDAG: Handelen på New York-børsen starter i pluss. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 11.002,43 poeng mens Dow Jones står i 27.690,71 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent.

S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.354,13 poeng.

Nikola har fått mye juling i aksjemarkedet etter at Hindenburg Research publiserte en omfattende rapport der de argumenterer for at Nikola er en «intrikat svindel». Anklagene var basert på «omfattende bevis» rettet mot Nikola-sjef Trevor Milton.

Fredag svarer Nikola på anklagene. I en melding varsler Nikola at de vil anmelde Hidenburg til SEC.

I åpningsminuttene faller aksjen ytterligere 6,6 prosent 35,09 til dollar.

Senioranalytiker Edward Moya i Oanda tror mange investorer nå retter oppmerksomheten mot neste ukes Fed-møte. Den amerikanske sentralbanken har gjennom hele pandemien bidratt med tiltak for å støtte den økonomiske utviklingen.

Konsumprisene i USA steg i august 0,4 prosent. Dette var en større inflasjonsrate enn ventet. Bruktbiler, drivstoff, rekreasjon og møbler til hjemmet var noe av det som trakk opp. Ifølge MarketWatch var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.

I juli var inflasjonen på 0,6 prosent.