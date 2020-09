Skorstad flagger i Carasent

FLAGGER: Ketil Skorstad har duppet under grensen i Carasent.

Carasent meldte onsdag at det ville gjennomføre en rettet emisjon på 12,2 millioner nye aksjer. Det representerer 30 prosent av utestående aksjekapital og en aksjeproveny på 286,5 millioner kroner.

Som følge av økt antall aksjer i selskapet etter emisjonen endte Ketil Skorstad-kontrollerte Tigerstaden med å bikke under 5 prosentgrensen. Nåværende eksponering i selskapet er like over 2 millioner aksjer i Carasent, tilsvarende 3,9 prosent av totalt utestående aksjer.

Swedbank Försäkring, som er et heleid datterselskap av Swedbank, kjøpte torsdag 4,2 millioner aksjer i Carasent.

Etter kjøpet eier selskapet totalt 4,4 millioner aksjer i Carasent, som utgjør 10,8 prosent av de totalt 40,6 millioner utestående aksjene i selskapet.