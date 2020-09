– Blir vaksinen godkjent skal disse aksjene opp

Analytikere i meglerhuset- og investeringsbanken, Stifel, slapp nylig et notat der det trekker frem seks aksjer som vil få en kraftig opptur dersom man får godkjent en vaksine mot corona, skriver Forbes.com.

Selv om det er åpenbart at det er mange aksjer som vil legge på seg i kjølvannet av en slik begivenhet, har meglerhuset tro på at spesielt en bransje skal opp: Hotell- og fritidsbransjen.

I notatet trekker Stifel frem cruise-aksjer som Carnival, Lindblad Expeditions og OneSpaWorld. I tillegg til kasinooperatørene, Caesars Entertainment og Las Vegas Sands, og temaparken og underholdningsselskapet, SeaWorld.

Forbes skriver at hver av disse aksjene har lidd store tap hittil i 2020, som følge av nedstengning, strenge reiserestriksjoner og bortfall av inntjening.

Cruiseselskapet Carnival er ned over 65 prosent i år, mens OneSpaWorld har falt nærmere 55 prosent.

SeaWorld har hatt et fall på nesten 40 prosent.

Stifel tror en vaksinegodkjenning vil være en trigger for cruise-aksjene, og favoriserer de «mindre» aktørene.

– Selv om det logiske ville være å gå for de store navnene når bransjen får en opptur, har vi stor tro på to mindre selskaper, heter det i notatet.

Aksjene Stifel sikter til er OneSpaWorld og Lindblad Expeditions, som begge har en markedsverdi på under én milliard dollar.

– Lindblad har fordelen av at det har relativt små cruiseskip, som reduserer antall mennesker man må ha oversikt over for å skape en trygg atmosfære ombord. Videre er også OneSpaWorld, som står for trening- og spafasiliteter ombord på cruiseskip og hoteller, et trygt veddemål. Selskapet trenger bare å nå 11 prosent av passasjerer ombord eller hotellet, for å virksomheten funksjonell, heter det i notatet.