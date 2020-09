Mark Mobius: – Hold deg unna disse tre sektorene

Mark Mobius har klare råd på hva han vil unngå i tiden fremover.

Usikre investorer har blitt enda mer usikre etter deres kjære teknologiaksjer har falt den siste perioden. Coronavaksinen lar vente på seg og valget i november skaper også usikkerhet.

Mobius kommer ikke med noen anbefalinger på hva han vil satse på, men er imidlertid helt klar på hva han vil unngå:

– Gruvedrift, bank og selskaper uten en internettstrategi, sier Mobius til Financial News.

Bull på tech

Et plutselig fall på børs har gjort at S&P 500 har falt hele 7 prosent siden rekordnoteringen 2. september. Aksjene holder seg imidlertid nære tidligere nivåer, uten at noen nyheter eller vaksinenytt sørger for oppgangen.

Pandemien har gjort at mennesker har endret kjøpsmønster og blitt kastet over til nettløsninger raskere enn ventet. Selskaper og butikker som ikke har nettbutikker har slitt stort i coronakrisens tidlige fase.

Enkelte forvaltere ser varseltegn i teknologisektoren og mener det er en boble som snart vil sprekke, men Mobius ser fremdeles positive tegn.

– Teknologi er veldig viktig, og blir stadig viktigere. Men du må huske at det er et bredt felt. Vi er interessert i teknologiske komponenter som chip-design og software, sier Mobius.

Nyoppståtte markeder

Vaksinejakten er også en sektor mange investorer har kastet seg over i håp om velge riktig. Aksjonærene sender aksjen høyere og høyere etter positive nyheter, men selger raskt unna så fort negative meldinger blir sendt ut.

AstraZeneca så for eksempel kursen synke 9 prosent onsdag fordi vaksinen viste en negativ reaksjon hos en pasient. Dagen derpå sa imidlertid konsernsjefen at en vaksine er mulig å få produsert innen året er omme.

Den amerikanske dollaren faller og det kan også få investorer til å se mot andre muligheter.

– Mulighetene i «emerging markets» (nyoppståtte markeder, journ. anm.) er spesielt mange nå fordi investorene ønsker å diversifisere porteføljen bort fra amerikanske verdier, sier Mobius.

Han understreker at de beste mulighetene ligger i helse og chip-produksjon. Når det gjelder den nylige korreksjonen i markedet er Mobius på ingen måte oppskaket.

– En god 20 prosents korreksjon ville gjort alt klart for en ny bølge med økning, sier han.