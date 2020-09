dette vil påvirke oslo børs

I førhandelen hos IG Trading stiger Oslo Børs 0,75 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,66 prosent, mens Topix-indeksen er opp 0,84 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,56 prosent, og CSI 300 er opp 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,67 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,11 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,48 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,04 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster mandag morgen 39,90 dollar, opp 0,28 prosent. Det er drøyt 0,12 dollar ned fra børsens stengetid fredag.

Et fat WTI-olje koster mandag 37,48 dollar, opp 0,50 prosent.

«Finansmarkedene fortsetter å sette tonen, også på oljemarkedet ... frykt for overproduksjon har ytterligere hevet den generelle usikkerheten», kommenterte analytiker fra Commerzbank, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver også at tradere har begynt å reservere tankskip for å lagre råolje og diesel, grunnet en svakere bedring fra coronakrisen, som stadig fortsetter.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, meldte torsdag om en lageroppbygging på 2,0 millioner fat til 500,4 millioner fat i forrige uke. Denne utviklingen vil trolig bli et tema på OPEC+ sitt møte den 17. september.

Wall Street

«Teknologiindeksen» Nasdaq avsluttet sin verste uke siden mars på fredag, mens S&P 500 og Dow Jones hadde svakt oppgang siste handelsdag før helgen.

Dow Jones stengte opp 0,48 prosent til 27.665,44 poeng. Indeksen er ned 3,06 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 0,05 prosent til 3.340,91 poeng, og er dermed opp 3,41 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq sank 0,60 prosent til 10.853,55, og har steget 26,96 prosent i år.

Det ligger an til at politiske begivenheter kan være blant de store drivkreftene i aksjemarkedet i høst, med tanke på det amerikanske presidentvalget i november, de britiske myndighetenes flukt fra EU og spenningen mellom stormaktene USA og Kina.

Francois Savary, direktør for investeringer hos Prime Partners, peker på de nevnte faktorene som stor potensiell risiko fram mot slutten av året.

«Mens folk tar et skritt tilbake for å vurdere disse risikoene så er vi i konsolidering, holder mønsteret gående, hvilket er nødvendig gitt markedets dyre prising for øyeblikket», hevder Savary videre.

Hovedindeksen

Oslo Børs holdt seg i grønt territorium stort sett hele fredagen og endte opp da børsen stengte. Hovedindeksen stod i 857,45 poeng, opp 0,38 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

Børsraketten Quantafuel meldte natt til torsdag om en emisjon, med kurs 70 kroner pr. aksje, til flere hundre millioner kroner, og fredag falt aksjen markant til 65 kroner.

Fredagens desiderte vinner ble Induct som steg markant til 9 kroner. Oppgangen kom som følge av en ny kontrakt med Lead India.

Dette skjer i dag - mandag:

Makro:

ØMU: Industriproduksjon juli, kl. 11.00

Annet:

SSB: Rapport; Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget, kl. 08.00

SpareBank 1 Nordvest: Informasjonsmøte ifm. fusjon, kl. 18.00

Surnadal Sparebank: Informasjonsmøte ifm. fusjon, kl. 18.00