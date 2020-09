Sjeføkonom advarer: Historien kan gjenta seg om vi ikke lærer

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1 Gruppen, ser en klar trend hvor sentralbanker blir mer aktivistiske og tar større ansvar, en sentralbankpolitikk som også ble ført på 1970-tallet.

Hun mener mange av de politiske, sosiale og økonomiske forhold vi ser i dag minner svært mye på det vi så på slutten av 1960-tallet. Høy vekst og høy produktivitetsvekst løftet levestandarden kraftig fra krigen og til midten av 1960-tallet.

Økt velferd og sosial uro

«Men, økende velferd førte paradoksalt til økende sosial uro. I USA eskalerte uroen til opptøyer og plyndringer, ikke ulikt det vi ser i dag. Sentralbankpolitikken endret seg og gradvis i takt med samfunnet, og sentralbankene bidro etter hvert aktivt med å stimulere økonomiene», skriver Holvik i en ny rapport.

Målet endret seg gradvis fra å kun sikre stabil prisvekst, til å i større og større grad sikre full sysselsetning.

«Et kraftig fall i produktivitetsvekst i økonomien ble ikke fanget opp, og den kraftige stimuleringen med negativ realrente førte til at inflasjonen kom ut av kontroll. Historien kan gjenta seg om vi ikke lærer», understreker Holvik.

Norges Bank

Sjeføkonomen tror også Norges Bank vil tillate at inflasjonen skyter godt over målet i tiden fremover.

«Vi vil trolig se en gradvis endret kommunikasjon der de forklarer at de vil tillate midlertidig økt inflasjon for å «ta igjen» for at inflasjonen har vært under målet tidligere. Det betyr lave renter lenge og økende inflasjon, altså vedvarende negative realrenter», avslutter Holvik.