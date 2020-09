Arctic Securities: Risiko for at overskuddsutdeling i banker kan bli ytterligere utsatt

KAN BLI UTSATT: Arctic Securities mener det er en risiko for at overskuddsutdeling i banker kan bli ytterligere utsatt til 2022.

Arctic Securities mener det ifølge en oppdatering fra meglerhuset er en risiko for at overskuddsutdeling i banker kan bli ytterligere utsatt til 2022, skriver TDN Direkt.

Onsdag forrige uke uttalte Finansdepartementet at de legger til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøper tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, og støtter med dette Finanstilsynet og ESRB sin anmodning om at banker avstår fra å dele ut utbytte mv. frem til 1. januar 2021.

«Utdeling kan bli ytterligere utsatt. Finanstilsynet bør adressere større banker direkte. Vi ser risiko for at overskuddsutdeling fra bankene kan bli utsatt til 2022», skriver Arctic Securities i oppdateringen.

Meglerhuset respekterer Finanstilsynets rolle i å bevare en solid banksektor. Men ettersom Norge, i motsetning til mange andre europeiske markeder, har en bredt fordelt finansiell sektor, tror analytikerne det er mer passende å adressere de største bankene, i stedet for hele sektoren, ettersom risikoen i bankene er veldig forskjellig og det er klare negative konsekvenser ved å utsette gaveutdelinger og støtte til sport/kultur/organisasjoner etc, samt kundeutbytte.