Anbefaler aksjer i Japan - tror flere vil følge etter Buffett

Ed Rogers, grunnlegger og sjef av Rogers Investment Advisors, har troen på japansk økonomi og aksjer i landet. Han tror at det japanske aksjemarkedet ligger kanskje best an for oppgang i 2021 blant G7-landene.

Rogers peker på at Warren Buffett nylig har investert i japanske aksjer: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co og Sumitomo. Buffett eier rundt 5 prosent av aksjene i selskapene. Aksjepostene er verdt over 50 milliarder kroner. Rogers tror flere investorer vil følge etter Buffett.

– Japan har hatt en utrolig vekst, men ingen bryr seg om dem, sier Rogers litt forundret.

– For japanske selskap endret mye seg da Buffetts investeringer ble kjent. Før det så ikke investorer på Japan som en seriøs mulighet.

«De fem store handelsselskapene har mange joint ventures-virksomheter over hele verden og vil sannsynligvis ha flere av denne type partnerskap. Jeg håper det i fremtiden kan skapes flere muligheter i fellesskap», skrev Buffett da investeringene ble kjent.

Rogers tror ikke at skiftet av statsminister vil lage noe støy for økonomien i landet. Yoshihide Suga er valgt til ny leder for Det liberaldemokratiske partiet i Japan. Dermed er han nærmest garantert å bli ny statsminister.

71 år gamle Suga er i dag sjefskabinettsekretær og har vært regnet som avtroppende statsminister Shinzo Abes høyre hånd.