Pfizer-sjefen om COVID-19-vaksine: Vi har allerede produsert hundretusenvis av doser

Coronavirusvaksinen kan ifølge sjefen for legemiddelprodusenten Pfizer Inc. distribueres i USA innen utgangen av året, skriver MarketWatch.

Administrerende direktør i selskapet, Albert Bourla, sa søndag at farmasigiganten burde vite om den eksperimentelle COVID-19-vaksinen fungerer innen utgangen av oktober – og dersom den blir godkjent, kan den distribueres i USA innen utgangen av året.

I et intervju med CBS News «Face the Nation» sa konsernsjefen at det er en «god sjanse» for å få nøkkeldata fra forsøk på sent stadium til «Food and Drug Administration» innen utgangen av oktober, og at selskapet allerede produserer vaksinen, i tilfelle.

«Vi har allerede startet produksjonen, og har allerede produsert hundretusenvis av doser, i tilfelle god studieavlesning (..)», uttalte Bourla.