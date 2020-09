Oracle-rally på New York-børsen

RALLY: Oracle-sjef Larry Ellison kan glede seg over en fin start på uken. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent og står i 11.017,37 poeng mens Dow Jones står i 27.881,44 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent.

S&P 500 stiger 1,0 prosent til 3.376,07 poeng.

Oracle

Oracle-aksjen hopper 5,9 prosent til 60,36 dollar. Ifølge CNBC skal kinesiske ByteDance ha valgt Oracle som sin amerikanske partner for videoappen TikTok. Microsoft var lenge ansett for å være selskapet som ville trekke det lengste strået i kampen om TikTok.

President Donald Trump har tidligere krevd at ByteDance selger TikToks virksomhet i USA. Årsaken til det skal være at han fryktet for landets sikkerhet.

Venter lavere oljepris

Råvaretraderen Trafigura Group venter tøffere tider i oljemarkedet ettersom etterspørselen stagnerer. Det vil kunne føre til en økning i oljelagrene og lavere priser.

– Dette markedet ser dårligere ut om et par måneder enn hva det gjør nå. Jeg tror en lavere oljepris er berettiget, sa Ben Luckock, sjef for oljetrading i Trafigura, i et intervju i forkant av sin presentasjon på den årlige Asia Pacific Petroleum-konferansen i Singapore, ifølge Bloomberg.

Corona

Selv om gjenåpningen sakte men sikkert går sin gang i USA, så tror ikke smittevernoverlegen Dr. Anthony Fauci at amerikanerne er tilbake til en normal hverdag før godt ut i 2021, etter at en vaksine er bredt distribuert, melder CNBC mandag.

«Smittesituasjonen rundt om i verden når stadig nye høyder, noe som ventes å legge ytterligere press oljeetterspørselen. En eventuell ny stimulansepakke fra USA kan hjelpe på denne situasjonen, men enn så lenge sliter politikerne å enes», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.