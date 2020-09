Forhandlingsbrudd i tariffoppgjøret i staten

– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men det ble dessverre umulig når staten ikke en gang ville diskutere økonomien, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Staten er representert i forhandlingene ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det var på forhånd moderate forventninger til hovedoppgjøret, der partene forhandler om de økonomiske rammene og lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

Ifølge LO Stat brøt forhandlingene sammen fordi staten ikke var villig til å gå med på noen økte tillegg.

– Staten mener fjorårets oppgjør har spist opp muligheten for tillegg i år. Det er vi uenig i, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, i en pressemelding.

– Staten har lukket døren for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Med coronapandemi og usikre økonomiske utsikter som bakteppe gikk Akademikerne til forhandlingsbordet med forventninger om et ansvarlig oppgjør.

– Jeg mener staten skyter seg selv i foten. De har gått inn i forhandlingene med mål om at statlige virksomheter skal ha handlingsrom og tillit slik at de kan lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi deler disse målene, og det er overraskende og skuffende at staten nekter å åpne reelle forhandlinger om forbedringer i avtalen, sier Kvam.

Akademikerne vil gjøre det enklere for ledere og tillitsvalgte å samarbeide og finne gode løsninger på arbeidsplassen.

– I 2016 forhandlet vi frem et lønns- og forhandlingssystem for våre medlemmer som bedre verdsetter utdanning og kompetanse. Det er vi godt fornøyd med, men det kan bli enda bedre, sier Kvam.

Forhandlingene om forbedring av tariffavtalen og den økonomiske rammen blir nå gjenstand for mekling.