dette vil påvirke oslo børs

I førhandelen hos IG Trading synker Oslo Børs 0,24 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,50 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,61 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,28 prosent, og CSI 300 er opp 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,48 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,57 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,07 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,64 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster tirsdag morgen 39,50 dollar, ned 0,70 prosent. Det er drøyt 0,15 dollar ned fra børsens stengetid mandag.

Et fat WTI-olje koster tirsdag 37,21 dollar, ned 0,06 prosent.

Opec jekket mandag ned etterspørselsanslagene og ser en global etterspørsel etter olje på 96,86 millioner fat pr. dag neste år. Det er en nedgang fra det forrige estimatet på 97,63 millioner fat pr. dag, melder TDN Direkt.

Anslaget for inneværende år justeres også ned til 90,23 millioner far, fra tidligere 90,63 millioner fat. Nedjusteringen skyldes i all hovedsak at ikke-OECD-land har satt ned anslagene med 0,5 millioner fat pr. dag, mye på grunn av oppbremsing i økonomien i Asia. OECD-landene har derimot jekket opp estimatene med 0,1 millioner fat for 2020.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene i New York fikk seg en opptur mandag og samtlige steg over én prosent.

Dow Jones stengte opp 1,18 prosent til 27.992,38 poeng. Indeksen er ned 1,91 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,27 prosent til 3.383,55 poeng, og er dermed opp 4,73 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 1,87 prosent til 11.056,65, og har steget 29,14 prosent i år.

Fusjon- og oppkjøpsnyheter har «virkelig løftet markedet», sa Paul Nolte i Kingsview Investment Management, ifølge Reuters.

Nolte sa videre at «verdirelaterte» områder i markedet gjør det bra, og fortsetter den nylige trenden.

- Det gjør at vi tror den nylige roteringen vi har sett ut av tech og inn i andre deler av markedet trolig vil fortsette, sa han ifølge nyhetsbyrået.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet rett opp i morgentimene mandag, men hadde en stabil nedadgående trend utover dagen. Hovedindeksen endte i rødt på 854,62 poeng, ned 0,33 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

ContextVision endte som dagens vinner med en solid opptur til 22,72 kroner. Aksjen trekkes frem som en av aksjene med høyest potensiell oppside av flere meglerhus i en større oversikt hos Finansavisen mandag.

Nel falt tungt til 18,80 kroner. Hydrogenselskapet er den siste uken ned 8,8 prosent .

Også børsraketten Quantafuel fortsatte fallet mandag. I slutten av forrige uke meldte selskapet at det hadde hentet flere hundre millioner kroner gjennom en rettet emisjon til en kurs på 70 kroner.

Dette skjer i dag - tirsdag:

Resultat pr. 2. kv.:

Mercell Holding: Kl. 08.30 webcast

Lavo.tv

Makro:

Norge: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Norge: Regionalt nettverk 3/2020, kl. 10.00

Kina: Industriproduksjon august, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel august, kl. 04.00

Kina: Investeringer august, kl. 04.00

Kina: Arbeidsledighet august, kl. 04.00

UK: Arbeidsledighet juli, kl. 08.00

Frankrike: KPI august, kl. 08.45

Sverige: Arbeidsledighet august, kl. 09.30

ØMU: Arbeidskraftskostnader 2. kv., kl. 11.00

ØMU: Ledige stillinger 2. kv., kl. 11.00

Tyskland: ZEW-indeks september, kl. 11.00

USA: Importpriser august, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriproduksjon august, kl. 15.15

Annet:

Hennes & Mauritz: Salgsoppdatering 3. kv.

Boligprodusentene: Rapport om salg og igangsetting av nye boliger, kl. 10.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Japan: Tokyo-børsen stengt

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)