DNB Markets om Ocean Yield

TAR NEDSKRIVNINGER PÅ 130 MILL. DOLLAR: Ocean Yield meldte etter stengetid mandag at selskapet i tredje kvartal vil ta nedskrivinger på 130 millioner dollar i forbindelse med to av selskapets fartøy. Her ved adm. dir. Lars Solbakken i selskapet. Foto: Eivind Yggeseth