Litt opp og litt ned i Europa

OPPSVING: H&M opplever sterkt momentum. Her fra New York. Foto: Bloomberg

Mens Oslo Børs stiger tirsdag formiddag, er stemningen mer blandet på de toneangivende Europa-børsene.

Britiske FTSE 100 stiger 0,1 prosent, mens tyske DAX og franske CAC trekker ned hhv. 0,4 og 0,2 prosent.

Fed, Kina

Investorenes øyne er ifølge CNBC rettet mot denne ukens sentralbankmøter i USA, Japan og England. Federal Reserve kommer med sin uttalelse onsdag, men er ikke ventet å gjøre noen endringer i sitt pengepolitiske syn.

De fleste Asia-børsene steg tirsdag etter tall som viste at detaljhandelen i Kina steg med 0,5 prosent på årsbasis i august – den første positive rapporten så langt i år.

Samlet for årets første åtte måneder snakker vi likevel om 8,6 prosent nedgang fra tilsvarende periode i fjor.

H&M-rally

Blant enkeltaksjer merker vi oss at H&M spretter opp 11-12 prosent i Stockholm etter å ha kommet med et positivt resultatvarsel. Klesgiganten overrasker med et foreløpig resultat før skatt på to milliarder svenske kroner før skatt for tredje kvartal.

Fiat Chrysler stiger 5-6 prosent etter på sin reviderte fusjonsplan med Peugeot-produsent PSA, men på den andre siden faller den franske bildelprodusenten Faurecia 7-8 prosent.