Musk og Gates i munnhuggeri: – Han har ikke peiling

Musk har store planer for Tesla Semi, bilprodusentens elektriske lastebiler, og bekreftet tidligere i sommer at lastebilen skulle settes i serieproduksjon. Han har også store planer for fly med elektrisk motor de neste årene.

Gates synes elektriske kjøretøy er positivt med tanke på klimaet, men hevder at vi vil ikke se store lastebiler og fly med elektrisk motor i fremtiden.

Microsoft-gründeren mener problemet er at batteriene er store og tunge. Jo mer vekt du prøver å flytte på, jo flere batterier trenger du for å få strøm til kjøretøyet. Men jo flere batterier du bruker, jo mer vekt legger du på og derfor trenger du mer kraft.

– Selv med store gjennombrudd i batteri-teknologien, vil elektroniske kjøretøy sannsynligvis aldri bli en praktisk løsning for ting som 18-hjulinger, cargoskip og passasjerfly. Elektrisitet fungerer når du skal dekke korte distanser, men vi trenger en annerledes løsning for store, langdistanse-kjøretøy, skriver Gates på sin blogg.

– Han har ikke peiling, skriver Musk i en Twitter-melding.

He has no clue — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

Liker biodrivstoff

Gates heller mer mot billig, alternativt drivstoff – spesielt biodrivstoff – som et mulig substitutt for kommersielle løsninger. Han gir samtidig honnør til General Motors, Ford, Rivian og Bollinger for deres fremskritt i helelektriske pick-uper.

Tesla ble ikke nevnt på listen. I fjor lanserte Tesla sin Cybertruck som etter planen skal komme på markedet i løpet av 2021.

Dette er imidlertid ikke første gang Musk slenger med leppen mot Gates. Tilbake i februar valgte Gates å kjøpe Porsche Taycan fremfor en Tesla, og det ikke upåaktet hen hos Tesla-gründeren.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Tesla har vært gjennom en turbulent tid på børs de siste to ukene og falt hele 34 prosent fra toppnotering på 500 dollar ned til 330 dollar. De siste dagene har det imidlertid snudd igjen, og aksjen står nå i 420 dollar.