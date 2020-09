Nikola stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 11.183,18 poeng mens Dow Jones står i 28.191,88 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent.

S&P 500 stiger 0,9 prosent til 3.412,51 poeng.

Nikola

Det ligger an til å bli en ny tøff dag for Nikola. Kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 32,50 dollar, ned 9,2 prosent.

Nikola har blitt anklaget for «grovt bedrageri» av analyseselskapet Hindenburg Research, hvilket sendte aksjen utfor stupet i forrige uke. Mandag kunngjorde finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), at det ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

Hindenburg forblir short i Nikola.

Fed

Den amerikanske sentralbanken starter i dag et to dager langt møte. I den første Fed-undersøkelsen CNBC har gjort etter at sentralbanken innførte sin nye, mer pengepolitiske strategi, spår analytikerne at det ikke blir noen rentehevinger fra sentralbanken før 2023.

Makro

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen, en indikator på stemningen i næringslivet, endte på 17 i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 6. Importprisene i USA gikk opp 0,9 prosent på månedsbasis i august. Det var ventet en oppgang på 0,5 prosent.