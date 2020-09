dette vil påvirke oslo børs

Førhandelen hos IG Trading indikerer en rolig åpning. En time før åpning er OMXS30 ned 0,1 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår en oppgang på 0,2 prosent, eller innenfor intervallet 0-0,4 prosent. DNB spår børsen opp 0,1 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,27 prosent. Japans nasjonalforsamling har som ventet valgt Yoshihide Suga til ny statsminister etter Shinzo Abe.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,24 prosent, og CSI 300 er ned 0,43 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,24 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,97 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,44 prosent.

Olje

Et fat brentolje er opp 1,11 prosent til 41,13 dollar onsdag morgen. Ved børsens stengetid tirsdag kostet et fat brentolje like under 40 dollar. WTI-oljen stiger 1,46 prosent til 38,95 dollar fatet.

Grunnet orkanen Sally har rundt 27 prosent av oljeproduksjonen tatt ut av drift i den amerikanske delen av Mexicogulfen. Det driver prisene opp.

– Dårlig vær i USA gir noe uforutsigbarhet rundt oljeproduksjonen der, og det er alltid bra nyheter for oljeprisen, sier Bjørn Tonhaugen, oljeanalytiker i Rystad Energy til Reuters.

Wall Street

Dow Jones steg 0,01 prosent til 27.995,6 poeng og er med det ned 1,9 prosent i år. S&P 500 endte opp 0,52 prosent til 3.401,2 poeng. Det vil si at indeksen er opp 5,3 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,21 prosent til 11.190,3 poeng. Indeksen har dermed steget 24,7 prosent siden nyttår.

Den amerikanske sentralbanken startet i går et to dager langt møte. Klokken 20 kommer det rentebeskjed fra Fed. I den første Fed-undersøkelsen CNBC har gjort etter at sentralbanken innførte sin nye, mer pengepolitiske strategi, spår analytikerne at det ikke blir noen rentehevinger fra sentralbanken før 2023. Derfor er det kanskje størst spenning til utsiktene Jerome Powell kommer med i kveld.

Hovedindeksen

Hovedindeksen osebx la på seg 0,95 prosent til 862,78 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for rundt 3,6 milliarder kroner.

Vow la på seg nye 8,68 prosent til 41,30 kroner. Det er all-time high for aksjen. Aksjen har mer enn doblet seg den seneste måneden. For Quantafuel ble tirsdagen rød med 4,81 prosent til 57,40 kroner. Kun Nel og Equinor ble omsatt for større summer.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv:

- CLOUD-ME

Presentasjoner:

- CLOUD-ME: kvartalspresentasjon 10.00

Makro:

- Japan: handelsbalanse august 1.50

- Storbritannia: KPI august 8.00

- Storbritannia: PPI august 8.00

- EMU: handelsbalanse juli 11.00

- USA: detaljhandel august 14.30

- USA: lager usolgte varer juli 16.00

- USA: NAHB boligindeks september 16.00

Sentralbanker:

- FED: rentebeskjed 20.00

- FED: pressekonferanse med Jerome Powell 20.30

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)