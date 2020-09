Fest for Røkke på Oslo Børs etter sjelden tale

I GODT HUMØR: Kjell Inge Røkke virket å kose seg under Paretos energikonferanse.

I GODT HUMØR: Kjell Inge Røkke virket å kose seg under Paretos energikonferanse. Foto: Iván Kverme

Røkke dominerer i Aker-konsernet. Sammen med konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, stilte han opp på energikonferansen til Pareto ved 9-tiden onsdag. Der snakket han om det meste innenfor energi og digitalisering.

Røkke fortalte at rundt 60-65 prosent av Akers verdier nå kommer fra olje og gass. Om fem til ti år håper han at 50 prosent eller to tredjedeler av konsernets verdier ikke kommer fra olje og gass.

Investorene virker å like det Røkke hadde å si. Drøyt tre timer før stengetid på Oslo Børs ser det slik ut for Aker-aksjene:

Aker BP, opp 1,13 prosent

Aker, opp 4,08 prosent

Aker Solutions, opp 1,14 prosent

Aker Offshore Wind Holding, opp 13,72 prosent

Aker Carbon Capture, opp 14,22 prosent

Aker Biomarine, opp 0,24 prosent

Rec Silicon, opp 2,39 prosent

Akastor, opp 1,31 prosent

Kværner, opp 2,75 prosent

Ocean Yield er derimot ned med 0,68 prosent.