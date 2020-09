Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 11.227,66 poeng mens Dow Jones står i 28.076,88 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.414,36 poeng.

Nikola faller ytterligere 3,7 prosent til 31,63 dollar.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at detaljhandelen i USA steg 0,6 prosent i august fra måneden før, til 537,5 milliarder dollar. På årsbasis var oppgangen 2,6 prosent. Ifølge MarketWatch var det ventet en økning på 0,7 prosent på månedsbasis.

Fed

Investorenes øyne er onsdag rettet mot Federal Reserve. Spenningen dreier seg ikke akkurat om selve rentebeslutningen, og sentralbanken ventes også å gjenta sin «whatever it takes-holdning» til likviditetstiltak for støtte av vekst og sysselsetting. Derimot vil nok mange være nysgjerrige på signaler om prosessen rundt Feds nye og fleksible inflasjonsmål.

Dystre prognoser

Tony James, nestleder i PE-giganten Blackstone, har dystre prognoser for markedet fremover.

– De kommende årene kan bli et «tapt tiår» for aksjemarkedet, sier James til CNBC. Han mener mange selskaper sliter med å få inntekter og resultater til å vokse, noe som vil få konsekvenser i det lange løp.

Verdensøkonomien

Danske Bank har økt sannsynlighetsanslaget for at verdensøkonomien fortsetter å hente seg inn over de neste 6-12 månedene til 75 prosent. Sjefstrateg Christian Lie ser fortsatt en positiv underliggende medvind for aksjekursene, nå med noe bedre sektorbalanse, selv om finans, og spesielt energisektoren, er upopulær.