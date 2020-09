Mot fall på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs med drøyt 1 prosent ved 8.30-tiden. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, venter en negativ åpning på 0,5 prosent. Det samme gjør DNB Markets.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1 prosent, og CSI 300 er ned 1,1 prosent. Hang Seng i Hongkong synker hele 1,6 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stuper 1 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7-tiden torsdag 41,68 dollar pr. fat, ned 1,47 prosent for dagen. Det er omtrent likt som ved stengetid onsdag. WTI-oljen er ned 1,45 prosent til 39,47 dollar.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at destillatlagrene, som inkluderer diesel og oppvarmingsolje, økte med 3,5 millioner fat. Det var imidlertid ventet at destillatlagrene kun skulle øke med 0,6 millioner fat – bare en sjettedel av faktiske tall.

OPEC+ møtes torsdag for å ta en beslutning for tiden fremover. Det er imidlertid ikke ventet at oljepanelet vedtar ytterligere oljekutt, til tross for det nylige fallet i oljeprisen, ifølge Reuters.

I juli besluttet OPEC+ å kutte oljeproduksjonen med 7,7 millioner fat per dag, eller rundt 8 prosent av global etterspørsel, fra august til desember. Irak og andre har gått med på å produsere under deres kvanta i september for å kompensere for overproduksjon tidligere i år.

– Etterspørselen etter destillater er en stor bekymring. Destillatlagrene er på sitt høyeste nivå for denne tiden av året siden minst 1991 og marginene til amerikanske raffinerier som produserer destillater er på sitt laveste på ti år. Dette er et stort disincentiv for raffinerier til å øke aktiviteten og signaliserer direkte en mangel på etterspørsel etter oljeprodukter, sier analytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank Commodities, ifølge Reuters.

Fortsatt er store deler oljeproduksjonen i USA stengt som følge av orkanen Sally.

Wall Street og Fed

Amerikas sentralbank Federal Reserve holdt i går nytt rentemøte. Det endte som ventet med uendrede rentesatser på nær null.

Fed sier at renten kan bli liggende nær null i flere år for å komme nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

– Det vil være hensiktsmessig å holde renten mellom 0 til 0,25 prosent til markedet har kommet opp på bedre nivåer når det gjelder arbeidsplasser, og inflasjonen har økt til 2 prosent, sa Fed-sjef Jerome Powell.

Den brede S&P-500 falt i går 0,46 prosent til 3.385,58 poeng på Wall Street. Dow Jones la på seg 0,14 prosent til 28.033,77 poeng. Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 1,25 prosent til 11.050,47 poeng.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 865,63 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,2 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Kapitalmarkedsdag

- Borregaard

Makro

- EMU: KPI august 11.00

- EMU: Byggeproduksjon juli 11.00

- USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd uketall 14.30

- USA: Philadelphia Fed-indeks september 14.30

- USA: Boligbygging august 14.30

Sentralbanker

- BOJ: Rentebeskjed

- BOE: Rentebeskjed 13.00

Annet

- Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE 16.30

Fra SSB

- Verdipapirfond 08.00

- Bruk av IKT i næringslivet 08.00

- Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 08.00

- Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 08.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)