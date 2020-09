Toppsjef innrømmer: Dette er noe investorene frykter

BEROLIGET: Konsernsjef Lars Solbakken kan fortelle at selskapets motparter så langt har holdt seg til kontraktene.

BEROLIGET: Konsernsjef Lars Solbakken kan fortelle at selskapets motparter så langt har holdt seg til kontraktene. Foto: Iván Kverme

Etter generell usikkerhet i mars, april og mai om hvordan coronaviruset ville påvirke motpartenes evne til å betale, er ledelsen i Ocean Yield nå mer positiv til fremtiden.

Risikoen har kommet ned

– Vi ser at det er store utslag på aksjekursen og at investorene frykter det. Vi var litt urolige i april og mai om hvordan dette kunne slå ut, men nå er vi veldig rolige. Vi føler absolutt at risikoen i porteføljen har kommet betydelig ned de siste par månedene, sier konsernsjef Lars Solbakken til TDN Direkt.

Han opplyser at alle selskapets motparter så langt har holdt seg til kontraktene.

– Man vet jo aldri for sikkert på lengre sikt, men på kort sikt er det ingenting som tyder på at vi vil få henvendelser om betalingsutsettelser eller den type ting, sier Solbakken til TDN Direkt.

Stygg smell på børsen

Ved utgangen av februar ble aksjekursen halvert i løpet av få uker. Nå omsettes aksjen på nivåer rundt 22 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 3,85 milliarder kroner.

- Det virker som det oppstod en generell stor usikkerhet rundt hvilken effekt coronaviruset ville ha på shipping og selskapene i sektoren. Det ligger nok en forventning om mye større negativ innvirkning på kontrakter enn det vi ser, sier Solbakken.

Med den prisingen selskapet har nå er det ifølge konsernsjefen ikke attraktivt å hente penger for vekst.

Tidligere denne uken meldte Ocean Yield at selskapet vil ta nedskrivinger på 130 millioner dollar i tredje kvartal. Samtidig gjentok ledelsen at de vil utbetale et stabilt utbytte. Etter forrige kvartal var utbyttet på 0,05 dollar pr. aksje.