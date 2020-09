Rett ned på New York-børsen

TORSDAG: Pilen peker ned for mange av aktørene på Wall Street. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,2 prosent og står i 10.809,38 poeng mens Dow Jones står i 27.734,65 poeng etter en nedgang på 1,1 prosent.

S&P 500 faller 1,5 prosent til 3.333,59 poeng.

Tesla er en av aksjene som får hard medfart i åpningsminuttene. Aksjen omsettes for 413,56 dollar, ned 6,4 prosent.

Jobless claims

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 860.000 i forrige uke (pr. 12. september), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus pekte mot 850.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 5. september på 12.628.000, ned 916.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 13 millioner continuing claims.

Philadelphia Fed

Industriindeksen til Philadelphia Fed falt fra 17,2 poeng i august til 15 poeng i september. Det skal være i tråd med forventningene.

I indeksen er skillet mellom lavere og høyere aktivitetsnivå i økonomien på nullnivå.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA gikk ned med 5,1 prosent på månedsbasis i august på månedsbasis, noe som gir en sesongjustert årstakt på 1,4 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,5 millioner boliger. Antall nye boligbyggingstillatelser falt med 0,9 prosent i august.