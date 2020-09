Wall Street henter seg inn

Det svinger på Wall Street torsdag. Etter å ha åpnet rett ned hentet markedet seg inn, før det nå peker nedover igjen.

Dow Jones er i skrivende stund ned 0,9 prosent til 27.779,32. Nasdaq trekker ned 2,1 prosent til 10.823,77, mens S&P 500 står i minus 1,4 prosent til 3.336,52.

Ifølge CNBC var det selskaper som vil tjene på en gjenåpning av økonomien som bidro til innhentingen, mens dette overskygges nå av et tiltakende fall for teknologiaksjer.

Tungt i tech

United Airlines og American Airlines var tidligere opp 1-2 prosent etter at bransjetopper har besøkt Det hvite hus i en siste bønn om mer økonomisk støtte, men er nå uendret.

Men teknologi tynger altså, og Amazon, Netflix og Facebook faller over tre prosent. Apple og Microsoft er ned over to prosent, mens Tesla er ned over tre prosent.

Snowflake, som mer enn doblet seg i sin børsdebut, trekker ned 12-13 prosent.

Coronasprik

Svingningene kan også henge litt sammen med sprikende signaler om en coronavaksine.

President Donald Trump uttalte onsdag at en vaksine kan være klar så tidlig som i oktober, etter at sjefen for Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) tidligere samme dag fortalte Kongressen at vaksiner bare vil komme i begrensede mengder i år.

Tidspunktet for bred distribusjon ble anslått til mellom seks og ni måneder.

I tillegg hersker det usikkerhet rundt en ny stimulansepakke fra Kongressen.

Les mer her.