Oslo Børs bøtelegger SoftOx Solutions

Oslo Børs har ilagt SoftOx Solutions et overtredelsesgebyr på 150.000 kroner, går det frem av en børsmelding.

Børsen mener selskapet begikk et vesentlig brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet da en distribusjonsavtale i november 2019 ble opplyst om for sent.

Oslo Børs ble heller ikke varslet om utsatt offentliggjøring.

Til slutt peker børsen på at SoftOx også delt innsideinformasjon med uvedkommende ved å gi informasjon om avtalen til journalister før publisering av børsmelding 21. november 2019.