dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,04 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Asia

De fleste toneangivende børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag.

I Tokyo trekker Nikkei opp 0,1 prosent til 23.341,52, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,4 prosent til 1.644,70.

I Kina er Shanghai Composite opp 0,6 prosent, det samme som large cap-indeksen CSI 300.

I Hongkong klatrer Hang Seng 0,3 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea stiger 0,1 prosent, mens Sydney-børsen faller 0,1 prosent.

Teknologiaksjer utvikler seg blandet i Asia etter at sektoren så rødt på Wall Street torsdag.

Softbank og Sharp stiger 1-2 prosent i Tokyo, mens Samsung Electronics faller 0,5 prosent i Seoul. I Hongkong faller Tencent 1,6 prosent, mens Xiaomi stiger 2,4 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden fredag 43,54 dollar pr. fat, opp 0,65 prosent for dagen. Det er rundt 0,7 dollar høyere. WTI-oljen er opp 0,52 prosent til 41,16 dollar.

Saudi-Arabia kom torsdag kveld med en kraftig advarsel til andre oljeeksporterende land om å innfri produksjonskuttene OPEC og allierte land er blitt enige om.

«Det virket som at de ikke var villige til å gjøre noen endringer av produksjonsmålene, og at Saudi-Arabia ikke lenger vil gå i bresjen for å sikre en høy troverdighet til at OPEC+ vil gjøre hva som helst for å holde oljeprisene sterke», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

Analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy mener oppdraget langt fra er utført for OPEC+.

– Behovet for dypere kutt eller å tøyle dem som ikke etterlever kuttavtalen (for å unngå global oppbygging av oljelagre) er overordnet, sier han til CNBC.

Wall Street

Bakrus fra onsdagens rentebeslutning sendte Wall Street nedover torsdag.

Dow Jones stengte ned 0,47 prosent til 27.901,78 poeng. Indeksen er ned 2,23 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 0,84 prosent til 3.357,03 poeng, og er dermed opp 3,91 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq svekket seg 1,27 prosent til 10.910,28, og har steget 26,88 prosent i år.

Ansvaret for dagens nedgang i det amerikanske aksjemarkedet kan på langt vei tildeles onsdagens rentebeslutning fra Fed, skriver MarketWatch.

Den amerikanske sentralbanken kunngjorde under onsdagens rentemøte at de holder styringsrenten uendret i intervallet null til 0,25 prosent. Slik vil sentralbanken også fortsette i flere år. I en pressemelding skrev Fed at det planlegger å holde renten uendret på nær null ut 2023.

En rekke av de store tek-aksjene falt torsdag. Facebook og Amazon falt henholdsvis 3,3 prosent og 2,3 prosent, mens Netflix var ned 2,8 prosent.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 865,89 torsdag, etter en oppgang på marginale 0,03 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.686 millioner kroner.

Quantafuel avanserte 1,5 prosent til 66,60 kroner på torsdagens tredje høyeste volum. Pareto Securities høynet kursmålet i går, og aksjen fikk seg dermed et løft etter en turbulent siste uke.

Borregaard steg 4,8 prosent til 135,80 kroner på sin kapitalmarkedsdag, der selskapet gjentok strategien og sine finansielle mål.

På den negative siden var Orkla og småsparerfavoritten Vow , etter fall på hhv. 2,7 prosent til 90,62 kroner og 4,8 prosent til 37,95 kroner.

Dette skjer i dag - fredag:

Investorer eksponert mot olje og gass vil nok holde et øye med den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes, som slippes klokken 19.00 norsk tid.



Makro, Norge (SSB)

Skatteregnskap, august 2020 Skogeiendommer, 2019

Overdragelser av landbrukseiendommer, 2019

Tallene legges frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Storbritannia: detaljhandel, august (08.00) Tyskland: PPI, august (08.00)

Tyskland: grossistpriser, august (08.00) Eurosonen: driftsbalanse, juli (10.00)

USA: driftsbalanse 2. kvartal (14.30) USA: Michigan-indeks foreløpig, september (16.00)

USA: ledende indikator, august (16.00)

Kilder: Oslo Børs, SSB, TDN Direkt