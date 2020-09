Solid start for Tesla på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 10.953,20 poeng mens Dow Jones står i 27.873,79 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent.

S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.360,72 poeng.

Tesla troner høyt oppe på vinnerlisten etter at aksjen omsettes for 445,64 dollar, opp 5,3 prosent.

USAs driftsbalanse kom inn på minus 170,5 milliarder dollar i andre kvartal. Ifølge TDN Direkt var det ventet at den skulle være på minus 157,9 milliarder.

Høy prising

Handelsbanken mener det amerikanske aksjemarkedet fortsatt er på høye nivåer, selv om det har vært en viss korreksjon gjennom september.

«Arbeidsledigheten har falt raskere enn ventet, men sysselsettingsveksten har vist en videre avmatning og det er da fortsatt langt opp igjen til nivåene fra før krisen», skriver Handelsbankens seniorøkonom, Marius Gonsholt Hov, i en rapport.

Videre er det fortsatt stor usikkerhet rundt de økonomiske utsiktene, som igjen vil avhenge av virussituasjonen fremover.

Olje

Goldman Sachs er ute med en oljeoppdatering, og konkluderer ifølge CNBC med at markedet vil nå et tilbudsunderskudd på tre millioner fat per dag innen fjerde kvartal i år. Investeringsbanken gjentar videre sitt mål for Brent-prisen på 49 dollar ved årsskiftet og 65 dollar fatet innen tredje kvartal neste år.

Oljeinvestorer holder nok også et øye med den vestlige delen av Mexicogolfen, der et tropisk lavtrykk bygger seg opp til en potensiell orkan i løpet av de neste dagene. I så fall kan vi få en ny runde med nedstengning av oljeinstallasjoner.