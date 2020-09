UTFORDRENDE: Ving-sjef Magnus Wilkner legger ikke skjul på at de står overfor et uforutsigbar situasjon.

UTFORDRENDE: Ving-sjef Magnus Wilkner legger ikke skjul på at de står overfor et uforutsigbar situasjon. Foto: Selskapet

Det har vært et utfordrende år for reiselivsbransjen verden over, inkludert den nordiske reisegiganten Ving.

Da reisebyrået åpnet for bestillinger for neste sommer for nesten tre måneder siden, strømmet reservasjonene inn. Siden det har bestillingene steget jevnt og trutt, og er opp 20 prosent sammenlignet med sommeren 2019, skriver svenske Dagens Industri.

Det betyr likevel ikke at fremtiden er preget av stor usikkerhet, spesielt med tanke på smitteoppblomstringen i kjølvannet av sommerferien, som ifølge Ving-sjef, Magnus Wikner, har gjort kunder mer avventende til å bestille.

– Det er en vanskelig situasjon å vurdere, men før eller siden vil dette passere. Vi tror at neste sommer kan bli veldig bra. Vi tar også imot bestillinger for neste vinter, men med betydelig mindre kapasitet i forhold til vinteren i fjor, sier Wikner til avisen.

Han forteller at deres kunder i Sverige også har bestilt reiser for høstferien, og at Gran Canaria og Kypros er blant de heteste reisemålene.

– Det er en veldig sensitiv situasjon nå, og det er veldig vanskelig å vite hvor alt dette går. Det verste tilfellet ville selvfølgelig være om vinterturene må avlyses, men vi tror ikke det vil skje, sier Wikner til Di.se, og fortsetter:

– Vi planlegger selvfølgelig langsiktig, og samarbeider med våre eiere og banker for å kunne ta oss hele veien gjennom denne krisen. Siden dette brøt ut, har vi jobbet med forskjellige scenarier og planlagt og tilpasset oss deretter. Det kan gå raskt i en eller annen retning.