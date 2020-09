DNB Markets: Ekspansiv pengepolitikk ekstremt viktig for børsene

«De amerikanske børsene har steget til stadig nye høyder under coronakrisen, først og fremst drevet av de store teknologiselskapene.

Når børsene nå er inne i en nedadgående trend, finner DNB Markets det naturlig at de samme selskapene faller mest.

«Når det er sagt, reflekterer fallet i de store teknologiaksjene at de faktorene som har drevet markedet opp siden mars nå virker å avta i styrke, samtidig som nye, eller rettere sagt gamle men glemte, faktorer nå kommer tilbake i fokus», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i mandagens morgenrapport.

– Har vært ekstremt viktig

Hun viser til den svært ekspansive pengepolitikken siden mars, med lave renter og aktivakjøp fra sentralbankene.

«Det er liten tvil om at denne har vært ekstremt viktig for oppgangen i aksjemarkedet. Etter forrige ukes rentemøte i den amerikanske sentralbanken (Fed) ble det imidlertid klart at selv om de ønsker seg høyere inflasjon, så har ikke Fed tenkt til å gjøre noe mer for å oppnå det med det første», fortsetter Borgen Gjerde.

Dette har redusert investorenes håp om flere stimulanser, for eksempel i form av økte kjøp av statsobligasjoner med lang løpetid, påpeker analytikeren – som igjen tror dette kan forklare den mer avdempede stemningen på børsene.

«Selv om lave renter og aktivakjøp har kommet for å bli en stund, er ikke det i seg selv nok til å drive børsene oppover i evig tid, ihvertfall ikke når negative nyheter fortsetter å dominere fra andre hold», skriver Borgen Gjerde videre.

Uenighet om ny pakke

Hun trekker også frem at håpet om mer støtte fra finanspolitikken har begynt å svinne hen.

«I USA har de fortsatt ikke kommet til enighet om en ny støttepakke til dem hardest rammet av coronakrisen, ettersom Demokratene og Republikanerne står for langt fra hverandre med tanke på hvor stor pakke de ønsker», fortsetter analytikeren.

Etter den første pakken på over 3.000 milliarder dollar vil Republikanerne nå ha en langt mer beskjeden pakke. Deres siste forslag på 500 milliarder dollar ligger langt unna Demokratenes, på minst 2.200 milliarder dollar.

– Kan gi et nytt løft

«Ettersom presidentvalget nærmer seg 3. november, virker det vanskeligere for de to partiene å komme til enighet. Presidenten selv virker derimot ikke å dele sine partifellers bekymring over for høy pengebruk, samtidig som han selv har mye å vinne på mer støtte til økonomien i oppkjøringen til valget», skriver Borgen Gjerde videre.

Dette tror hun kan forklare hvorfor president Donald Trump onsdag forrige uke kom med en oppfordring til republikanerne om å bevege seg mer i retning av demokratene, og tillate en større pakke.

«Dersom noe slikt skulle få gjennomslag, vil nok det gi et nytt løft til markedet, som virker å ha gjort seg avhengig av stimulanser i en eller annen form i 2020», fortsetter analytikeren.