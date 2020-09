TikTok-dealen: ByteDance hevder de fortsatt har kontroll

FAKE NEWS? ByteDance sier de beholder kontrollen over TikTok-appen, noe som står i motsetning til president Donald Trumps påstander om at helgens avtale «ikke har noe med Kina å gjøre».

FAKE NEWS? ByteDance sier de beholder kontrollen over TikTok-appen, noe som står i motsetning til president Donald Trumps påstander om at helgens avtale «ikke har noe med Kina å gjøre». Foto: Bloomberg

USAs president Donald Trump opplyste i går om at han har godkjent en avtale mellom Oracle og kinesiske ByteDance, som eier TikTok.

Også Walmart er del av avtalen.

«Når vi ser på detaljene, ser avtalen ærlig talt fryktelig ut for USA, ved at Bytedance beholder 80 prosent av den internasjonale enheten. Det vil reise spørsmål som hvorfor den amerikanske regjeringen brydde seg i det hele tatt, der svaret trolig er å sikre seg en seier før presidentvalget», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering mandag.

«Uansett hvordan man ser på det, fjerner dette en potensiell kilde til USA/Kina-spenning på kort sikt. I 2020 er dette en grunn god som noen jeg har sett i år til å kjøpe alt», fortsetter han.

– Mister ikke kontroll

Ifølge president Trump er det et «splitter nytt selskap» som blir etablert.

«Det vil ikke ha noe å gjøre med noe utenforstående land, og ikke ha noe å gjøre med Kina», sa han i helgen.

Men i en kinesiskspråklig melding sendt ut nå mandag insisterer ByteDance ifølge CNBC på at selskapet ikke mister kontrollen over appen.

ByteDance planlegger ifølge meldingen å gjennomføre en såkalt «pre-IPO financing» som vil gi selskapet den omtalte 80 prosent eierandelen i TikTok Global.

Som en del av avtalen er Oracle, Walmart og ByteDance enige om å notere TikTok Global på en amerikansk børs i løpet av 12 måneder.

– Blir ikke kjøpt opp

Trump gjorde det tidlig i august klart at TikTok ville bli stengt ned i USA om det ikke ble kjøpt av et amerikansk selskap. TikTok risikerte at nedstengningen ville bli iverksatt nå søndag, men denne beslutningen er ifølge det amerikanske handelsdepartementet utsatt én uke.

«Men TikTok blir ikke kjøpt opp og vil ha aksjemajoriteten. Men fordi 40 prosent av ByteDance eies av amerikanske ventureselskaper, kan Trump-administrasjonen teknisk sett hevde at TikTok Global nå er majoritetseid av amerikanske penger», skriver CNBC.