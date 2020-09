Oslo Børs faller 3,3 prosent: – Det er mye volatilitet og nervøs stemning

Ved 15.43-tiden er hovedindeksen ned med 3,3 prosent til 837,91 poeng. Det er laveste nivå på Oslo Børs siden 3. august.

Av de 20 mest omsatte aksjene, er det kun Aker Offshore Wind Holding og Aker Carbon Capture som er i grønt terreng.

– Det er i takt med en generell nedgang. Det er bred nedgang i Europa, og det stengte ned i Amerika fredag, samt at de amerikanske børsene faller i førhandelen, sier Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Markets, til Finansavisen.

Børsen i Frankrike og Tyskland er ned med 2,9 prosent og 3,1 prosent. FTSE 100 i London faller 3 prosent.

Flere årsaker

Han mener det er flere årsaker til mandagens sure stemning i aksjemarkedet. Han peker på økt politisk uro i USA, og strid om ny høyesterettsdommer etter at Ruth Bader Ginsburgs dødsfall. Bruce trekker også frem at smittetallene av coronaviruset fortsetter å øke i Europa.

– Det er en økende bekymring rundt smitten. Det kan komme nye nedstengninger og det er frykt for hva det kan gjøre med den økonomiske aktiviteten. Og det skjer allerede før vintersesongen. Det gir bekymring, sier Bruce.

Aksjemarkedene har utviklet seg sterkt siden det kraftige fallet i mars, drevet av teknologigigantene i USA og kraftige finanspolitiske pakker.

– Nervøs stemning

Den siste tiden virker investorer å være skuffet over at det ikke har kommet mer drahjelp fra sentralbanker og myndigheter.

– Det har vært urolige markeder siden september etter oppgangen drevet av IT-aksjer. Det kom en smell, og det skaper økt usikkerhet. Mange spør seg om markedene har gått for fort, sier Bruce.

De siste ukene har vært mer preget av usikkerhet og nedgang for de amerikanske IT-kjempene. Det har smittet over på andre børser.

– Det er mye volatilitet og nervøs stemning i markedene nå. Og det har det vært siden slutten av august, sier Bruce.