Børsene raser i Europa - strateg gir USA skylden

URO: Det er stor spenning før valget mellom Donald Trump og Joe Biden. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for Trump.

URO: Det er stor spenning før valget mellom Donald Trump og Joe Biden. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,4 prosent, mot 42,9 prosent for Trump. Foto: NTB Scanpix

Ved 15.40-tiden er det børsfall på 3,8 prosent i tyske Frankfurt. Nedgangen er på 3 prosent i franske Paris, og 3,2 prosent i britiske London. BEL20 i Brussel er ned 3,4 prosent.

Oslo Børs er ned 3,2 prosent, mens nedgangen er på 2,6 prosent i Helsinki. Milano-børsen er ned kun 0,7 prosent, mens det er et fall på 1,3 prosent i København.

En strateg gir uro i USA skylden for de kraftige fallene.

– Markedene er fortsatt bekymret for den brede risikoen som kommer fra USA: Coronaviruset, kamp om høyesterett og det kommende presidentvalget. Nå som de amerikanske teknologiaksjene ser svakere ut, er behovet for å hoppe rett inn i amerikanske aksjer som mindre, sier Peter Rosenstreich, leder for markedsstrategi i Swissquote Bank, til Bloomberg.

Erik Bruce, strateg i Nordea, pekte på flere av de samme årsakene til Finansavisen tidligere mandag. Det er stor nysgjerrighet rundt hvordan det amerikanske valget, som finner sted 3. november, vil påvirke aksjemarkedene.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs død har ført til en kamp om den tomme høyesterettsplassen. Joe Biden angrep søndag president Donald Trump og andre ledende republikanere for hastverket i utnevnelsen av Ruth Bader Ginsburgs etterfølger. Trump har sagt at en etterfølger vil bli utnevnt denne uken.

I USA åpner Dow Jones ned med 2,4 prosent, mens S&P 500 svekkes med 2,1 prosent. Nasdaq peker ned 1,8 prosent.

Analytikere i Deutsche Bank skriver i et notat at coronaviruset fortsatt er svært uheldig for markedene.

«Forvent en rekke flere restriksjoner de neste dagene og ukene. Spesielt i Europa. At viruset allerede sprer seg langt mer en en stor bekymring», skriver analytikerne i Deutsche Bank ifølge CNBC.

Smitten er høy over store deler av Europa om dagen. I midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfeller daglig i England, advarte smittevernekspertene mandag.

Må det gjøres strengere restriksjoner, vil det trolig slå negativt inn på den økonomiske aktiviteten.